Baza: рухнувшего вместе с лифтом в ЖК «Нормандия» мужчину удалось спасти

В жилом комплексе «Нормандия» в Москве произошел инцидент: лифт, в котором находился мужчина, обрушился. Однако благодаря оперативным действиям пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, лифт преодолел около одного уровня: человек, находившийся в здании, поднимался на 21-й этаж с парковки, но на первом уровне лифт неожиданно начал движение вниз.

К счастью, мужчина получил незначительные травмы и отказался от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в момент инцидента молодой человек спускался с 21-го этажа, как неожиданно лифт просто полетел вниз. Пострадал сам пассажир: он находится в сознании. На место происшествия вызваны спасатели. Также известно, что жители этой многоэтажки регулярно жаловались на проблемы с лифтами, которые почему-то никто не решал.