В московской многоэтажке рухнул лифт с пассажиром внутри

В многоэтажном доме в Москве вечером вторника рухнул грузовой лифт. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как рассказывают журналисты, все произошло в ЖК «Нормандия», расположенном на Тайнинской улице. По предварительной информации, в грузовом лифте, который сорвался вниз, находился один человек.

Сообщается, что в момент инцидента гражданин спускался с 21 этажа, как неожиданно лифт просто полетел вниз. Пострадал сам пассажир – он находится в сознании. На место происшествия вызваны спасатели. Также уточняется и тот факт, что жители этой многоэтажки регулярно жаловались на проблемы с лифтами, которые почему-то никто не решал.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате лобового ДТП в Ноябрьске пострадали два человека.