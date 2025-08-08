Baza: суд в России впервые признал оскорбительным слово «хохол»

В столице Бурятии, городе Улан-Удэ, суд признал слово «хохол» оскорбительным и способствующим разжиганию ненависти к украинцам. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале Baza.

Согласно информации, опубликованной в канале, жительница Улан-Удэ в разговоре с другими жильцами дома нелестно высказалась об одном из мужчин, назвав его «хохлом» из-за окончания фамилии на букву «о». Это высказывание оскорбило мужчину, и он решил обратиться в суд.

В ходе анализа было выявлено, что в высказываниях женщины прослеживается пренебрежительное отношение к личности мужчины, основанное на его национальной принадлежности.

В результате судебного разбирательства женщина была признана виновной в оскорблении мужчины и приговорена к штрафу в размере десяти тысяч рублей.