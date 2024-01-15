Baza: топ-менеджер «Газпромнефти» Гершанович получил похоронный букет и записку с угрозами
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Топ-менеджеру «Газпромнефти» и ответственному секретарю научно-технического совета Росприроднадзора Игорю Гершановичу прислали букет из искусственных цветов, перевязанных черной лентой, сообщает Baza.
65-летний Гершанович обнаружил букет у двери своей квартиры в доме на Никитинской улице. К букету была прикреплена записка с угрозами в адрес мужчины и его близких.
Букетом уже занимаются следователи — сразу после находки Гершанович вызвал полицию.
Сам топ-менеджер подозревает, что его хотят «добить» мошенники. Некоторое время назад его развели на 40 млн рублей и убедили продать квартиру в Москве. Других версий происхождения букета Гершанович не предложил.