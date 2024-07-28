Baza: украинские беспилотники угодили в нефтебазу под Курском, начался сильный пожар

Нефтебаза горит в Курской области. Как передает Baza, причиной возгорания стала атака нескольких украинских беспилотников в районе 2 часов ночи.

По предварительным данным, инцидент произошел на нефтебазе в Полевой .Горят три резервуара с топливом.

«На месте пожарные расчеты. Данных о пострадавших на этот момент нет. Официальных комментариев пока не было», — приводится в публикации.

Также сообщается о попадании вражеского дрона в двухквартирный дом под Курском. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.