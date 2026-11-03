Пожары, финансовый кризис и страшная находка: какие предсказания на 2027 год приписывают Нострадамусу

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Современные толкователи вновь попытались связать загадочные четверостишия Нострадамуса с будущими событиями и на этот раз увидели в них возможные намеки на 2027 год, пишет Daily Mail. Среди предполагаемых «предсказаний» называют масштабные пожары, финансовые потрясения, политические перемены и некую опасную находку.

Нострадамус написал более 900 коротких стихотворных пророчеств, но в рассматриваемых текстах 2027 год прямо не упоминается. Связь с ним строится в основном на том, что толкователи обращают внимание на 27-е четверостишия разных сборников.

Один из текстов описывает огонь, движущийся с запада на восток. Его связали с возможными крупными пожарами. Другой стих с упоминанием золота, серебра и долгов трактуют как намек на финансовый кризис.

Еще одно четверостишие говорит о «Персии» и городе Трапезунд у Черного моря. Современные интерпретаторы связывают эти названия с Ираном и турецким Трабзоном, хотя сам текст не указывает ни дату, ни конкретное событие.

Также обсуждаются возможные политические потрясения во Франции и история о спрятанном сокровище, находка которого якобы может закончиться трагедией.

Однако все эти версии остаются лишь современными трактовками. Стихи Нострадамуса написаны крайне туманным языком, а связь конкретных строк с событиями 2027 года пытаются найти спустя столетия после его смерти.

иностранная пресса

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