В «Локомотиве» обсудят отставку главного тренера Галактионова

«Чемпионат»: совет директоров «Локомотива» обсудит отставку Галактионова

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

В ближайшие два дня пройдет соберется внеплановый совет директоров «Локомотива», на котором обсудят уход Михаила Галактионова с поста главного тренера, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Специалист сообщил руководству, что хочет покинуть клуб. Галактионов может получить 60 млн руб. за досрочное расторжение контракта.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В минувшем сезоне он привел железнодорожников к бронзовым медалям чемпионата России.

В начале нынешнего сезона «Локомотив» вынужден был брать нескольких ведущих игроков, и команда неудачно стартовала в РПЛ. В 13-м туре железнодорожники разгромно проиграли «Спартаку» — 0:4. «Локомотив» набрал лишь 11 очков и занимает 14-е место, в зоне стыковых матчей.

Читайте также

Звезда «Трудных подростков» Андреев стал отцом в первый раз

Звезда «Трудных подростков» Андреев стал отцом в первый раз

Запрет не указ: Линда спела «Ворону» вопреки Фадееву

Запрет не указ: Линда спела «Ворону» вопреки Фадееву

Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком

Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком

Первый дубль Гридина в НХЛ: форвард «Калгари» дважды забил Бобровскому

Первый дубль Гридина в НХЛ: форвард «Калгари» дважды забил Бобровскому

Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

Футболисты «Акрона» налетели на денежный штраф после разгрома от «Ростова»

Футболисты «Акрона» налетели на денежный штраф после разгрома от «Ростова»

Брэди Ткачак впервые сыграл в Оттаве после перехода во «Флориду»: болельщики освистали экс-капитана

Брэди Ткачак впервые сыграл в Оттаве после перехода во «Флориду»: болельщики освистали экс-капитана

Квартира бывшей жены Ефремова за ₽60 млн осталась пустой после ее смерти

Квартира бывшей жены Ефремова за ₽60 млн осталась пустой после ее смерти

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил чемпионский титул UFC

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил чемпионский титул UFC

34-летняя звезда «Папиных дочек» Мельникова показала редкие кадры с двухлетней дочерью

34-летняя звезда «Папиных дочек» Мельникова показала редкие кадры с двухлетней дочерью

Макдэвид неудержим на старте сезона: капитан «Эдмонтона» набрал очки в 13 матчах подряд

Макдэвид неудержим на старте сезона: капитан «Эдмонтона» набрал очки в 13 матчах подряд

«Теперь только по-новому»: клинчанка перевоплотилась в звезду Голливуда на шоу Рогова

«Теперь только по-новому»: клинчанка перевоплотилась в звезду Голливуда на шоу Рогова

Добавьте mosregtoday.ru в избранное