В «Локомотиве» обсудят отставку главного тренера Галактионова

В ближайшие два дня пройдет соберется внеплановый совет директоров «Локомотива», на котором обсудят уход Михаила Галактионова с поста главного тренера, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Специалист сообщил руководству, что хочет покинуть клуб. Галактионов может получить 60 млн руб. за досрочное расторжение контракта.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В минувшем сезоне он привел железнодорожников к бронзовым медалям чемпионата России.

В начале нынешнего сезона «Локомотив» вынужден был брать нескольких ведущих игроков, и команда неудачно стартовала в РПЛ. В 13-м туре железнодорожники разгромно проиграли «Спартаку» — 0:4. «Локомотив» набрал лишь 11 очков и занимает 14-е место, в зоне стыковых матчей.