Baza назвала причину смерти скандального муфтия Бердиева

Духовный лидер мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев, перед тем как скончаться, мучался из-за осложнений от COVID-19, передает Baza.

Сообщается, что Бердиев впал в кому, из которой так и не смог выйти, скончавшись на 71-м году жизни.

Что именно были за осложнения после коронавирусной инфекции, которой в 2020 году переболел, не уточняется.

Стоит отметить, что фигура Бердиева была не столь однозначной. Порой муфтий позволял себе резкие публичные высказывания. В 2016 году он призывал взорвать Ельцин-центр на Урале за его якобы антироссийскую деятельность. Кроме того, муфтий призывал начать кастрировать женщин, чтобы якобы упорядочить сексуальную вакханалию в России.

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