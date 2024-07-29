Стало известно о смерти легендарного советского конькобежца Юрия Сергеева

Легендарный советский конькобежец, рекордсмен мира в конькобежном спорте Юрий Сергеев умер. Об этом стало известно в понедельник, 29 июля.

По данным РИА Новости, которое ссылается на официальный канал российского Союза конькобежцев, многократный рекордсмен на дистанции в 500 метров скончался в возрасте 99 лет. После того, как Юрий Сергеев завершил спортивную карьеру, он тренировал молодое поколение в «Динамо».

Также в Союзе конькобежцев России принесли соболезнования близким, родным и друзьям умершего Юрия Валентиновича. Причина его смерти на данный момент не сообщается, другая информация уточняется.

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