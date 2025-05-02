BAZA: военнослужащий из ЛНР задержан за зверское убийство сослуживцев

В Луганской Народной Республике был задержан военнослужащий по подозрению в жестоком убийстве своих товарищей. По версии следствия, он запер их в клетке, похожей на курятник, и бросил туда боевую гранату, когда они отказались выполнять приказ. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах передает BAZA.

Согласно информации, полученной от представителей силовых структур, в конце июля 2024 года в одном из пунктов временного размещения в Донецкой Народной Республике между Владимиром З. и тремя его коллегами по службе произошёл конфликт. В результате Владимир З. поручил 35-летнему Артёму К., 37-летнему Роману Ч. и 23-летнему Максиму М. доставить продукты питания на линию фронта.

Сотрудники не захотели выполнять поручение, и тогда Владимир решил показать им, кто здесь главный.

«По предварительным данным, он затащил их в металлическую клетку (которую военнослужащие прозвали „курятником“), закрыл дверь и бросил туда боевую гранату Ф-1, предварительно сорвав чеку», — приводится в публикации.

В результате взрыва все трое военнослужащих получили серьёзные ранения от осколков. Один из них погиб сразу, а двое других скончались позже.

Через некоторое время после этого события в отношении Владимира были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Мужчина был взят под стражу.