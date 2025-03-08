BAZA выложила видео, как студент московского вуза поджег дверь здания ФСБ на Лубянке

Молодой человек, обучающийся в одном из высших учебных заведений Москвы, совершил поджог двери здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. По информации, полученной от Телеграм-канала Baza, этот акт был осуществлен по указанию мошенников. В подтверждение своих слов канал опубликовал видеозапись происшествия.

Инцидент случился в четверг, 6 марта, ближе к вечеру. К зданию Федеральной службы безопасности в центре Москвы подошёл 17-летний Никита П. и поджёг дверь, используя легковоспламеняющуюся жидкость, которую захватил с собой в пластиковой таре.

Пожар был оперативно ликвидирован, а молодого человека, причастного к возгоранию, задержали правоохранители, дежурившие у здания ФСБ.

В ходе допроса юноша заявил, что его действия были продиктованы украинскими мошенниками. Подробности произошедшего не разглашаются.

Серия поджогов банкоматов прокатилась по России в конце декабря 2024 года, устройства по выдаче денег поджигали, помимо Петербурга, еще и в Москве, Подмосковье, а также в Красноярске. Есть данные, что все преступления совершались по заданию колл-центров, которые находятся на Украине.