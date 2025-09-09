Телеграм-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который активно участвует в дискуссии с Мизулиной и Кридом, был взломан хакерами. Об этом сообщает издание BAZA, приводя примеры возмущенных комментариев подписчиков чиновника.

В канале губернатора Федорищева, где чуть более 100 тысяч подписчиков, за четыре минуты появилось несколько гневных комментариев от пользователей, связанных со скандалом между Егором Кридом и Екатериной Мизулиной. Губернатор активно включился в обсуждение.

«Лучше бы дороги в Самаре контролировал! Кругом дыры…И с чего он решил, что к нему кто-то должен ехать», — злятся подписчики Федорищева.

В дискуссии между Мизулиной и Кридом Федорищев выразил поддержку главе «Лиги безопасного интернета» и пригласил певца в Самарскую область для беседы. Когда Крида также поддержал Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (IBA), Федорищев обратился к Егору Криду с советом: «Не спеши. Не суетись. Подумай. Прилетай».