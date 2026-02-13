Бдительность приставов обезопасила более 19 тысяч судебных заседаний в Подмосковье

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за 2025 год. Цифры впечатляют: сотрудники ведомства обеспечили безопасность более 19,4 тысячи судебных заседаний, проходивших в регионе. Под пристальным вниманием находились не только судьи и участники процессов, но и все посетители судов. Об этом сообщает REGIONS .

Как отметили в региональном ГУ ФССП, поставленные задачи были выполнены на должном уровне. Особенно показательной стала статистика по предотвращению нарушений. Приставам удалось пресечь 7,8 тысячи попыток проноса в здания судов предметов, которые запрещены правилами. Что именно пытались пронести злоумышленники, в ведомстве не уточнили, но цифра говорит сама за себя: система безопасности сработала без сбоев.

На коллегии также назвали тройку лидеров среди отделов судебных приставов. Наиболее эффективно в минувшем году работали подразделения в Орехово-Зуеве, Серпухове и Чехове. Именно эти отделы признаны лучшими по итогам 2025 года, доказав, что порядок в судах начинается с грамотной работы на местах.

