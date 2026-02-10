«Не переходите по ссылкам»: замглавы ФССП по Подмосковью дал четкую инструкцию, как распознать мошенников

Заместитель руководителя Главного управления ФССП России по Московской области Павел Кудряшов рассказал REGIONS, как отличить настоящее сообщение приставов от фейкового.

Павел Кудряшов обратил внимание, что сотрудники службы коммуницируют с гражданами исключительно через официальные порталы. При появлении в них уведомлений рекомендовано своевременно проверять информацию.

«Вся информация от службы поступает только на официальные ресурсы, такие как портал госуслуг», — уточнил Кудряшов.

Собеседник издания призвал граждан быть максимально внимательными. Мошенники создают аккаунты с названиями официальных ведомств и вводят людей в заблуждение. В рамках цифровой гигиены рекомендовано не загружать на персональные устройства неизвестные файлы, не переходить по ссылкам, которые приходят в подозрительных сообщениях, игнорировать требования о финансовых операциях, не передавать злоумышленникам персональные данные.

Ранее замглавы ГУФССП Кудряшов сообщил, что запросить информацию от приставов можно на Госуслугах.