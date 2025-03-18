Умер Бедрос Киркоров

Эстрадный певец Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Об этом Филипп написал в телеграм-канале.

На протяжении последнего года у Бедроса Киркорова регулярно возникали проблемы со здоровьем. Так, в декабре ему диагностировали двухстороннюю пневмонию. С тех пор ему регулярно становилось хуже. По имеющимся данным, из-за пневмонии появились осложнения, связанные с сердцем, и по этой причине артист умер в возрасте 92 лет.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа», — написал в микроблоге его сын Филипп.

Он добавил, что отец никогда не уйдет из его сердца. Он попросил людей ценить каждое мгновение, которое они проводят с родными им людьми.

Ранее сообщалось о смерти известного режиссера-документалиста Вахтанга Микеладзе. За 53 года работы в кинематографе он создал более 2500 кинолент и был удостоен свыше 500 наград, премий и призов. Он ушел из жизни в 87 лет.