Бегите за справкой, иначе разорят: стало известно, кто будет платить за воду в три раза больше

С начала 2026 года для собственников жилья без индивидуальных приборов учета резко выросли тарифы на водоснабжение. Депутат Госдумы рассказала, как законно избежать огромных сумм в квитанциях, пишет aif.ru .

В 2026 году россияне, не установившие в своих квартирах счетчики на воду, столкнулись с серьезным ударом по кошельку. Плата за эту коммунальную услугу для них выросла в три раза. Изменения начали действовать с января.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила, почему это произошло и как можно спасти ситуацию. По ее словам, раньше для таких неплательщиков действовал повышающий коэффициент 1,5. Но ресурсники теряли слишком много денег, поэтому власти решили увеличить его сразу втрое.

Однако есть способ платить по-человечески. Разворотнева советует всем срочно поставить счетчики. Если же поставить прибор технически невозможно, например, в ветхом доме или комнате в бывшем общежитии, нужно взять подтверждение в управляющей компании.

С этой бумагой, как пояснила парламентарий, необходимо идти в расчетный центр или УК и требовать убрать тройной коэффициент. Тогда плату насчитают по обычному нормативу без всяких накруток. Главное, по словам депутата, не затягивать с визитом, чтобы не копились долги.