Беглая Пугачева вырядилась в Латвии на публике в дерзком мини и шокировала людей

Выехавшая и России после начала СВО и променявшая родину на Кипр народная артистка СССР Алла Пугачева появилась на проходящем в латвийской Юрмале фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву в черных мини-шортах, чем несказанно удивила местную публику.

Как пишет Starhit, как сами очевидцы. так и многочисленные пользователи сети, что полюбопытствовали выложенным в интернете видео с дефиле Пугачевой, сочли такой наряд 75-летней исполнительницы довольно смелым и даже фривольным.

«В Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Алла Пугачева не пропустила музыкальное событие, созданное подругой, и приготовила для него экстравагантные наряды», — сообщает портал.

Онлайн-журнал также отметил, что помимо хейтеров певицы, оказались и ее поклонники, похвалившие бывшую примадонну российской эстрады за смелость в выборе наряда, сравнив красоту ног Пугачевой и Барби.

«Я просто в восторге от образа! Даже больше, чем в восторге. Алла Борисовна просто невероятная, удивляет всегда», — передает Starhit слова одной из поклонниц.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Пугачевой и ее мужа в пяти странах превысила 4 млрд рублей.