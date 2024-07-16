Стоимость недвижимости Пугачевой и ее мужа в пяти странах превысила 4 млрд рублей

Исполнительница Алла Пугачева и ее супруг-иноагент являются обладателями большого количества недвижимости в России, США, Израиле, на Кипре и в Литве. Как пишет KP.RU , стоимость всех квартир и домов составляет более четырех миллиардов рублей.

Как выяснили обозреватели, звездная чета обладает обширным списком недвижимости. Хотя из него известна примерная стоимость только четырех жилищ, можно прикинуть, сколько потратила примадонна и ее муж:

Замок в деревне Грязь стоимостью свыше 600 млн рублей по оценке риэлтора. Пара уже несколько лет не может продать шикарный особняк, но платит за его содержание и прислугу.

Квартира в Москве на улице Новочеремушкинская, которая досталась от родителей Галкина*. Она может стоить не менее 50 млн рублей.

Четырехкомнатная квартира на 1-й Тверской-Ямской в столице: не менее 300 млн рублей. Стоимость одного земельного участка и гаража Аллы Борисовны не подсчитали, но они также включены.

Квартира в Майами за $650 тысяч в самом центре курорта. Семья продала ее за миллион долларов, на что купила жилье Кристине Орбакайте в Нью-Йорке.

Дом на Манхэттене. По слухам, его купил юморист в год пандемии коронавируса. Цена неизвестна.

В Израиле пара купила дом в Герцлии.

Апартаменты в Юрмале, куда недавно перебралась Пугачева и близняшки. Однако звезда проживает в арендованной квартире.

Недвижимость в Лимасоле почти за миллиард рублей. Пара обустроилась на Кипре в элитном жилом комплексе «One».

В общей сложности всю эту недвижимость оценивают в сумму более 4 млрд рублей. Это при том, что в список не включили дачу в Истре и другие земельные участки.

Напомним, Алла Пугачева уехала с детьми в Литву. Они проживают в Юрмале, где более спокойный климат, чем на Кипре. Полагают, что проблемы со здоровьем и стали основной причиной переезда певицы.

Ранее сообщалось, что Пугачева стала жить на скидках после переезда в Юрмалу.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ