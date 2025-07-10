Беглого бизнесмена-иноагента Чичваркина объявили в розыск

МВД России официально объявило в федеральный розыск предпринимателя Евгения Чичваркина*. Информация появилась базе ведомства, где разместили краткие данные и черно-белое фото бизнесмена.

Карточка с указанием года рождения бизнесмена (1974 г.), ФИО и другими данным разместили в базе МВД. Там сообщили, что уроженца Москвы Евгения Александровича Чичваркина разыскивают по уголовной статье. Однако какой именно — не уточняется.

Известно, что Московская прокуратура 14 марта направляла материалы в СК, с просьбой возбудить уголовное дело в отношение Чичваркина за систематические нарушения закона об иноагентах. Несмотря на два административных штрафа, он продолжал распространять материалы в соцсетях без обязательной маркировки.

В феврале против бизнесмена также составили протокол за участие в деятельности нежелательной организации.

Напомним, что Евгений Чичваркин уехал из России еще в 2008 году. Он осел в Великобритании, где занялся винным и ресторанным бизнесом. При жизни в РФ являлся владельцем сети салонов «Евросеть».

Ранее СМИ сообщали о планах бойцов ЧВК «Вагнер» похитить Чичваркина в Лондоне.

*Евгений Чичваркин признан иностранным агентом в России