Иноагент Макс Покровский, который покинул Россию после начала специальной военной операции, снова выразил сожаление перед украинцами. На этот раз он извинился не за действия России, а за действия Соединённых Штатов Америки.

После того как в пятницу между Трампом и Зеленским возник конфликт в Белом доме, музыкант выступил с заявлением, в котором выразил свою полную поддержку украинскому президенту.

«С горечью в сердце никогда не думал, что мне придется извиняться перед Украиной за свою страну второй раз… Теперь за США», — написал лидер «Ногу свело!».

По мнению артиста, приносить извинения за свою страну — это вполне естественно. Покровский проживает в Соединенных Штатах с 2016 года и является гражданином США.

В ответ на его слова в комментариях можно увидеть лишь иронию: «Теперь ты уедешь отсюда?» или «Может быть, стоит извиниться за поведение Зеленского, за его крики и громкие заявления? Или вы поддерживаете такое поведение? Хотя, что я спрашиваю у нытика?»

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелигитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости США выйти из состава НАТО и ООН.