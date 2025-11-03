Беглый рядовой Кострикин: новое убийство в Новой Таволжанке спустя месяц после побега

В Белгородской области рядовой Алексей Кострикин, ранее совершивший побег из-под охраны, теперь подозревается в новом убийстве. Как уточняет СК РФ по региону, речь про расправу, произошедшую 3 ноября 2025 года в селе Новая Таволжанка.

Тревогу вызывает хронология событий: всего месяц назад, в октябре 2025 года, Кострикин уже обвинялся в убийстве местного жителя и изнасиловании его супруги в том же населенном пункте. Его последующий побег и предполагаемое новое преступление заставили главу региона Вячеслава Гладкова поручить усилить патрулирование и задействовать все доступные ресурсы для поимки опасного преступника.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства произошедшего.

