Беговые дорожки, детская площадка и шезлонги: как преобразилось Травинское озеро

В Пушкино завершили работы по обновлению территории вокруг Травинского озера — готовность объекта составляет 95%. На набережной уже установлены беговые и велодорожки, современная детская и спортивная площадки, деревянные настилы с шезлонгами, смотровая площадка, лавочки и система видеонаблюдения.

Глава округа Максим Красноцветов отметил, что проект реализован по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и учитывает особенности местного рельефа. Были проведены работы по отводу воды, укреплению береговой линии и установке ливневки, что обеспечит долгий срок эксплуатации территории.

С момента открытия на новой набережной уже многолюдно: жители отмечают чистоту, современное оформление и удобство для отдыха. Преображение Травинского озера стало частью масштабной программы благоустройства Городского округа Пушкинский, в рамках которой также обновили лесопарк «Банный лес» и второй этап парка в Ивантеевке.