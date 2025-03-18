Бегуны из Павловского Посада и Москвы преодолели 5 км в парке «Меленки»

Мероприятие состоялось в прошедшие выходные. Участники проекта излучали особенную энергию, которая распространилась по территории всего парка. Участниками мероприятия стали любители бега из Павловского Посада и их единомышленники из Москвы. Представители «5 верст» всегда рады новым друзьям, которые придерживаются активного образа жизни.

Прохладная погода в день забега никак не отразилась на спортивном настроении участников. Каждый из бегунов преодолел дистанцию в 5 км. Дорожка проложена по территории живописного парка, поэтому участники мероприятия могли параллельно насладиться красотой природы. Теплое общение создавало дружелюбную атмосферу. Многие спортсмены выбрали для забега яркие костюмы, что создавало радостное настроение. С лиц бегунов не сходили улыбки.

Активные выходные в «Меленках» — это возможность отвлечься от будних дней, часто перегруженных различными делами, и провести время в хорошем настроении. Физическая активность положительно влияет на организм человека. Участники проекта «5 верст» с нетерпением ждут новых встреч, которые еще не раз состоятся в рамках реализации проекта.