Бегущие с Украины уклонисты стали лучше шифроваться

Бегущие от мобилизации украинцы и организаторы побегов через границу стали лучше шифроваться. Соответствующее заявление сделали представители украинской Государственной пограничной службы в официальных социальных сетях органа.

Там заявили, что для достижения максимальной конспирации, уклонистам теперь поступают указания с разных мобильных телефонов. Перед посадкой в автомобиль, на котором они покинут страну, уклонисты должны произнести пароль «картофель». Данные меры предосторожности оказались недостаточно эффективны, и сотрудникам службы удалось задержать пятерых нарушителей.

Известно, что за подобную помощь, уклонисты платили организаторам от $5000 до $8000. Уточняется, что услуги координаторов они находили в Интернете. В службе пообещали привлечь пойманных к ответственности.