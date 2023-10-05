Белая горячка или мания преследования: зачем пассажир самолета воткнул вилку в сидевшего рядом человека

Нетрезвый пассажир рейса Бангкок — Москва воткнул вилку в сидевшего рядом человека. Ему показалось, что тот пытался его укусить. Об этом сообщил SHOT.

Клинический психолог Рената Бахтеева предположила, какие ментальные нарушения могут быть у мужчины, совершившего такой поступок.

«Данное поведение несомненно вызвано неадекватным восприятием действительности человека. Могу предположить, что это обусловлено как алкогольной делирией (белой горячкой), так и психическим расстройством», — пояснила Бахтеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня»

По мнению специалиста, пассажир мог страдать манией преследования, либо находился в состоянии психоза.

«Так называют психическое расстройство, которое выражается в навязчивой идее человека об угрозе собственной безопасности, о наличии слежки за ним. Больные испытывают постоянный страх, тревогу, подозрительность и агрессивность», — отметила собеседница.

Бред и галлюцинации — неотъемлемая часть психоза, подчеркнула специалист. Эти два симптома выражают несуществующие в реальности события, суждения и ощущения.

«Пассажир отличается необычным поведением и странным высказыванием: «Я думал, что я ткну его вилкой, и он исчезнет, лопнет, как шарик». У него случился резкий перепад эмоционального состояния», — дополнила Бахтеева.

Такой острый психоз характеризуется некритичностью, неадекватностью, бесконтрольностью со стороны личности. Такое состояние таит в себе угрозу для физического состояния человека, его психики, его взаимодействия с обществом, подытожила собеседница.

Ранее мы рассказывали о других подробностях произошедшего на рейсе Бангкок — Москва.