Пассажир рейса Бангкок – Москва набросился с вилкой на соседа
Фото: [©Павел Львов/РИА Новости]
На борту рейса «Аэрофлота» Бангкок – Москва произошел инцидент, сообщает SHOT. Нервный пассажир нанес несколько ударов металлической вилкой сидящему впереди соседу.
По данным канала, 35-летний хабаровчанин Алексей Фурсов приготовился отобедать во время длительного перелета. Однако сидящий впереди пассажир постоянно ворочался и раскачивал столик с едой.
Это взбесило Фурсова, который схватил металлическую вилку и успел нанести соседу три удара.
Подоспели бортпроводники, которые отобрали оружие возмездия и заковали хулигана в пластмассовые наручники. Завершить трапезу ему так и не удалось.
По прилете в Шереметьево Фурсова передали полиции.