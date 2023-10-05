Пассажир рейса Бангкок – Москва набросился с вилкой на соседа

На борту рейса «Аэрофлота» Бангкок – Москва произошел инцидент, сообщает SHOT. Нервный пассажир нанес несколько ударов металлической вилкой сидящему впереди соседу.

По данным канала, 35-летний хабаровчанин Алексей Фурсов приготовился отобедать во время длительного перелета. Однако сидящий впереди пассажир постоянно ворочался и раскачивал столик с едой.

Это взбесило Фурсова, который схватил металлическую вилку и успел нанести соседу три удара.

Подоспели бортпроводники, которые отобрали оружие возмездия и заковали хулигана в пластмассовые наручники. Завершить трапезу ему так и не удалось.

По прилете в Шереметьево Фурсова передали полиции.