«Слово танцует»: участница МФМ-2026 из Индии описала звучание русского языка

По словам участницы МФМ из Индии, в русском языке сочетаются мягкость и сила одновременно, а когда она слышит русскую речь, то ощущает ритм и интонацию, будто слово танцует. Особенно красивыми ей кажутся стихи Пушкина, Ахматовой и Цветаевой. Для Билкис русский язык — это язык души, размышлений и большой литературы.

Девушка также отметила, что в Индии сосуществуют более 120 языков, поэтому быть билингвом или трилингвом там совершенно естественно. Самым сложным в изучении русского для нее оказался даже не другой алфавит, а падежи и глаголы движения: одно слово может менять форму в зависимости от роли в предложении. Поначалу ей было трудно думать сразу на русском, а не переводить с хинди или бенгальского. Удивили ее и слова, похожие на английские, но имеющие совсем другое значение.

«Например, „магазин“ — это не magazine (журнал), а shop; „фамилия“ — это surname, а не family (семья). „Пара“ — это не только два, но и занятия в университете. Еще меня поразило, что слово „мир“ может означать и world, и peace. А само слово „язык“ — и language, и tongue. Такие открытия сначала вызывают стук сердца, а потом начинаешь чувствовать, как в языке живет целая культура. Чем больше я учу русский, тем больше влюбляюсь в него», — рассказала участница фестиваля.

Ранее сообщалось, что эксперты включили «выгорание», «тревожность» и «пухосос» в ТОП-40 слов 2026 года.