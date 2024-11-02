Бельгия начала сотрудничество с Францией в деле Telegram

С 2020 года в стране проводится уголовное дело против этого сервиса обмена сообщениями. Теперь была сформирована совместная следственная группа Бельгии с французскими правоохранительными органами. Об этом сообщил Эрик Вандерсипт, официальный представитель бельгийской прокуратуры, в интервью изданию De Standaard.

«Почти в каждом расследовании, скажем, незаконного оборота оружия, подозреваемые используют Telegram», — пояснил Вандерсипт.

Ранее общественность не знала о том, что прокуратура Бельгии с 2020 года ведет расследование против Telegram, как подчеркивает издание.

После того как аналогичные действия начали французы, обе страны решили объединить свои усилия. Ожидается, что создание международной следственной группы упростит обмен результатами между правоохранительными органами и позволит осуществлять совместную работу.

Ранее Павел Дуров заявлял, что Telegram еще с 2018 года предоставляет силовикам информацию об IP-адресах и телефонных номерах преступников.