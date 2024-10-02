Дуров: Telegram еще с 2018 года предоставляет силовикам информацию об IP-адресах преступников

Павел Дуров сообщил , что еще с 2018 года Telegram предоставляет силовым органам информацию об IP-адресах и телефонных номерах преступников в соответствии с политикой конфиденциальности.

Он уточнил, что эта информация раскрывается только по правильно оформленным юридическим запросам.

«С 2018 года Telegram может раскрывать IP-адреса и телефоны правонарушителей соответствующим властям в большинстве стран… Этот процесс был установлен задолго до прошлой недели», — отметил Дуров.

Дуров также добавил, что при получении корректных юридических запросов через установленные каналы Telegram проверяет их и предоставляет данные о наиболее опасных преступниках.

В третьем квартале в Европе наблюдается увеличение количества таких запросов.

«Этот рост связан с тем, что большее число государственных органов ЕС начали правильно использовать установленные законодательством линии связи для своих запросов в соответствии с DSA», — подчеркнул он.

По словам Дурова, на прошлой неделе компания привела в порядок и унифицировала политику конфиденциальности для различных стран, однако основные принципы Telegram остались неизменными.

Ранее сообщалось, что к лидеру «Яблока» в Пскове Льву Шлосбергу* пришли с обыском.

*признан в РФ иностранным агентом.