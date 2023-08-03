Бельгия отказалась размораживать активы российской брокерской компании

Euroclear сообщил российской компании «Цифра брокер» об отказе в разблокировке активов, находящихся на замороженных счетах Национального расчётного депозитария. Запрос на эту операцию фирма направила еще в декабре прошлого года. С полученным отказом организация не смирилась, как и с указанными в нем основаниями. Юристы компании уже занялись подготовкой административной жалобы на это решение бельгийских властей.

Сообщается, что в конце прошлого года НРД удалось получить разрешение на разблокировку счетов, на которых хранятся ценные бумаги и акции европейских компаний, но срок действия разрешений истек в начале января текущего года. Новые запросы в Euroclear и Clearstream направил не только НРД, но и крупные участники рынка.