Бельгия отправит Украине боеприпасы на десятки миллионов евро

По данным европейских СМИ, власти Бельгии приняли решение поставить Украине очередную партию боеприпасов. Планируется отправить Киеву снаряды калибра 105 миллиметров. На закупку уйдет 32,4 миллиона евро. Данную информацию подтвердило Министрество обороны Бельгии.

Кроме того, министр обороны королевства выступил с заявлением, что страна не прекратит поставлять оружие на Украину, даже пока ждет объяснений об инциденте в Белгородской области. Дело в том, что до властей дошла информация, что при нападении на российский регион украинские боевики использовали бельгийские штурмовые винтовки.