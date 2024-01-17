Белгород разделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов ВСУ

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за каждым сектором областного центра закрепят определенную строительную компанию.

Кроме того, властями региона будет разработан единый регламент ремонтных работ и объявлены точные сроки их завершения. По словам гладкова, после формирования восстановительных бригад их снабдят всем необходимым оборудованием и материалами.

«По регламенту на ликвидацию последствий сразу же после поступления сигнала из нашего оперштаба отводится 10-12 часов. В течение суток бригады должны закрыть тепловой контур и произвести замеры кровли, фасада и так далее. Если слишком большой объем работ — усиливаем бригады строителей», — написал глава региона.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.