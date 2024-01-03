Белгородская область вновь под огнем врага: ВСУ бомбят село Замостье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал в совсем аккаунте в соцсетях об очередном обстреле приграничной территории РФ со стороны соседней Украины.

По словам Гладкова, под обстрел украинских боевиков попало село Замостье в Грайворонском городском округе области. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Поврежден продуктовый магазин: посечен фасад, взрывной волной выбиты окна.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.