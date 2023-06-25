Белгородской губернатор Гладков сообщил о снятии всех ограничений на въезд в Шебекино

«Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00. Таких ограничений на въезд уже нет», - сообщил глава региона.