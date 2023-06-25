Белгородской губернатор Гладков сообщил о снятии всех ограничений на въезд в Шебекино
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Как проинформировал Вячеслав Гладков, оперативная обстановка последних дней позволяет это сделать. Въезд в город будет свободный. В то же время, на въезде в Шебекино пост ГИБДД будет проводить круглосуточный выборочный контроль всех проезжающих.
«Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00. Таких ограничений на въезд уже нет», - сообщил глава региона.
Гладков также добавил, что в пострадавшим от украинских обстрелов Шебекине в настоящее время полным ходом ведутся восстановительные работы. Завершить все работы планируется к 1 августа.
«Объем работ большой. Министерство жилищного хозяйства составит детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли – главные виды работ. Затем перейдем к следующим видам работ, например, восстановлению фасадов или восстановительному ремонту внутри жилых помещений, - написал с соцсетях губернатор Белгородской области.