Село в Белгородской области подверглось очередной украинской атаке в среду, 21 февраля. Об этом в своем официальном канале в социальных сетях рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинцы запустили дрон-камикадзе, который был замечен в селе Старый Хутор, что в Валуйском горокруге. Летательный аппарат сбросил взрывное устройство, в результате инцидента, к счастью, среди граждан никто не пострадал.

Но зафиксированы незначительные разрушения: так, в одном из частных домов повреждены оказались хозяйственная постройка и забор. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы, другие подробности уточняются.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что киевские власти торгуют вещами погибших российских военных. Подробности читайте в нашем материале.