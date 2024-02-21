Захарова рассказала о том, что Киев торгует вещами погибших российских солдат

Официальный представитель МИД России заявил о том, что киевские власти торгуют вещами погибших российских военных. Об этом пишет РИА Новости в среду, 21 февраля.

По словам Марии Захаровой, торгует Киев не только вещами солдат, но и даже их личными документами. Москва решительно осуждает данные действия и не оставит их безнаказанными, говорит представитель МИД.

Отдельно Мария Захарова отметила, что боевые действия на Украине Киев рассматривает только с целью обогащения: в ход идет и оружие, и музейные ценности, и даже православные святыни. Глубина морального падения киевских властей такова, что они способны торговать военными билетами и паспортами погибших солдат. Согласно официальному заявлению МИД России, один из жителей города в Австралии получал с территории Украины предметы российских военных.