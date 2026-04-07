Белгородцы в шоке от новых расценок РЖД до Москвы: разориться на одной поездке может вся семья

Жители Белгородской области выражают обеспокоенность резким подорожанием проезда до столицы на поездах, в то время как профильное министерство объясняет ситуацию механизмами динамического ценообразования, пишет Бел.ру.

Рост тарифов и реакция общественности

В цифровом пространстве активно обсуждается существенное увеличение стоимости проезда по железной дороге из Белгорода в Москву. Одна из местных жительниц обратила внимание на то, что текущие расценки стали сопоставимы с затратами на перелет. По ее словам, в летний период место в скоростном поезде «Ласточка» обходится в сумму от 2350 до 3300 рублей, а за проезд в плацкартном вагоне приходится платить минимум 3550 рублей. Женщина задается вопросом, по какой причине для населения установлены столь высокие тарифы.

Разъяснения регионального Министерства транспорта

Представители ведомства сообщили, что регулирование цен на перевозки дальнего следования не входит в компетенцию местных властей. За стоимостью билетов в общих и плацкартных вагонах следит Федеральная антимонопольная служба. В свою очередь, тарифы на составы повышенной комфортности и скоростные рейсы формируются через систему динамического ценообразования.

Министр автомобильных дорог и транспорта субъекта Сергей Евтушенко пояснил, что итоговая сумма в чеке напрямую коррелирует с уровнем спроса, датой отправления и текущей загруженностью состава. Руководитель ведомства подчеркнул, что наиболее выгодные условия доступны пассажирам при максимально раннем бронировании документов сразу после старта продаж.

Мониторинг актуальных предложений перевозчика

Проверка текущих данных на официальном портале РЖД показала, что на 1 июня 2026 года сидячее место в «Ласточке» можно забронировать в среднем за 2300 рублей. Поездка в плацкарте обойдется примерно в 2600 рублей. При этом наиболее бюджетным вариантом остается двухэтажный поезд, где сидячие места предлагаются по цене от 1779 рублей. Эксперты также напоминают о планируемом плановом повышении тарифов, которое намечено на 1 декабря.