Беличья столовая открыта: как в серьезном ведомстве накормили и пригрели лесных красавиц

В Курске сотрудники регионального отделения Росстата проявили не только профессиональную ответственность, но и большую человеческую заботу. На территории ведомства поселилась пушистая гостья — рыжая белочка, которая теперь регулярно навещает своих новых друзей-человеков, пишет ИА Kurskcity.

Как рассказывают в Курскстате, все началось с осторожных визитов: зверек сначала робко заглядывал в окна здания. Со временем, почувствовав безопасность, белка стала частым гостем на ветвях елок у входа. Работники учреждения не остались равнодушными к лесной красавице и решили помочь ей с пропитанием в холодное время года.

Для пушистой гостьи была смастерена специальная кормушка, которую теперь ежедневно наполняют полезными угощениями. В меню входят свежие грецкие орехи, нежареные семечки, а также кусочки яблок и моркови.

Забота принесла свои плоды: белочка не только привыкла к людям, но и, похоже, рассказала о гостеприимном месте своим сородичам. Теперь на территории ведомства можно увидеть уже несколько рыжих пушистиков. В Курскстате воспользовались этим случаем, чтобы призвать всех жителей города заботиться о диких животных, которым зимой особенно трудно находить пищу.