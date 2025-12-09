Беляш и Мари обрели дом: день открытых дверей в приютах изменил жизнь хвостатых

Фото: [ Кота несут в переноске на прием к ветеринару в Истринскую ветеринарную станцию/Медиасток.рф ]

Осенний День открытых дверей в приютах для животных в ЯНАО завершился счастливым обретением дома для восьми хвостатых жителей, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Акция, приуроченная ко Всемирному дню защиты животных, превратилась в масштабное общественное движение: за два дня пороги приютов переступили около 500 жителей региона. Их интерес не остался созерцательным — ямальцы привезли с собой 700 килограммов корма и 250 килограммов наполнителя, существенно пополнив запасы учреждений перед долгой зимой.

Однако главным итогом стали не тонны гуманитарной помощи, а восемь спасенных жизней. Благодаря живому контакту и возможности пообщаться с животными вне клеток, семь кошек и одна собака навсегда покинули стены приютов. Среди счастливчиков — кот Беляш из Лабытнанги и кошка Мари из Тарко-Сале. Их истории, как и истории других пристроенных питомцев, — прямое следствие формата мероприятия, который позволил потенциальным хозяевам увидеть не абстрактных «бездомных зверей», а индивидуальных животных с собственным характером.

Примечательно, что значительная часть посетителей пришла целенаправленно, что говорит о растущей в регионе культуре ответственного отношения к животным и доверии к приютам как к центрам, где можно найти верного друга.

Ранее сообщалось, что за пять дней акции в Подольске набрали целых 200 кг помощи приютам.