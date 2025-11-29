Щедрые сердца: за пять дней акции в Подольске набрали целых 200 кг помощи приютам

В подольском Волонтерском центре завершилась масштабная благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу», в ходе которой удалось собрать порядка 200 килограммов корма, медикаментов и игрушек для подопечных городских приютов.

Пятидневный марафон доброты с 24 по 28 ноября объединил неравнодушных жителей города и студентов местных колледжей, которые несли пожертвования в центр на улице Ульяновых. Особенно трогательными стали слова первокурсницы Московского областного современного колледжа Юлии Скворцовой.

Акция продемонстрировала эффективность совместных усилий: волонтеры предварительно проводили в учебных заведениях просветительские лекции, что помогло сформировать устойчивую мотивацию у молодежи. Собранные грузы уже готовят к отправке в приюты для животных, где они помогут пережить холодный сезон десяткам хвостатых обитателей. Этот проект наглядно показал, как системная работа с молодежью и грамотная организация позволяют превратить разовую акцию в устойчивую традицию милосердия.

