Белка обрела сытую жизнь с заварным кремом и лепешками

Житель Великобритании спас травмированного бельчонка, и эта встреча переросла в крепкую дружбу. Неожиданное знакомство не только спасло жизнь зверьку, но и подарило мужчине настоящую эмоциональную поддержку. Об этом пишет Metro со ссылкой на информационное агентство SWNS.

Мехмет Онал обнаружил маленькую белку с поврежденной лапкой на территории церковного захоронения. Ветеринар, осмотрев животное, сообщил, что по действующим правилам его придется усыпить. Однако мужчина не мог допустить такой участи для зверька и решил самостоятельно выходить его. Спустя два месяца, когда бельчонок полностью поправился, Онал привез его обратно на кладбище, чтобы выпустить на волю. Но питомец не пожелал возвращаться к самостоятельной жизни.

В результате Онал оставил его у себя, дав ему имя Алвин. Мехмет признается, что кормит своего необычного друга заварным кремом и лепешками с томатами. Он очень обижается, когда Алвина называют паразитом, и поясняет, что подобные слова заставляют его расстраиваться, поскольку он человек глубоко эмоциональный. Для Онала бельчонок стал настоящим спасением от тяжелых мыслей. Зверек помог мужчине вновь обрести радость жизни.

