Белки-альпинисты: пушистые гимнасты штурмуют стены многоэтажек в Подмосковье

В подмосковном Заречье местные жители зафиксировали необычное явление — белки начали осваивать вертикальные поверхности многоэтажек, словно профессиональные скалолазы. Видеозаписи быстро разлетелись в местных сообществах и стали поводом для умиления многих жителей, пишет REGIONS .

На видеозаписях, активно распространяющихся в социальных сетях, хорошо видно, как юркие грызуны уверенно передвигаются по голым стенам пятиэтажных домов, заслужив у очевидцев прозвище «пушистых альпинистов». Это поведение, которое еще недавно казалось экстраординарным, постепенно становится новой нормой для городской фауны Подмосковья.

Кандидат биологических наук Геннадий Злобин объясняет такие трюки естественным процессом расселения молодых особей, ищущих собственные территории. Для белок жилые дома представляют собой просто элемент окружающего ландшафта, который нужно освоить. Панельные стены с их шероховатой поверхностью и межпанельными швами становятся идеальным тренажером для молодых грызунов, отрабатывающих навыки передвижения в урбанистической среде. По словам эксперта, животных совершенно не смущает близость человеческого жилья — они воспринимают многоэтажки как часть естественного ландшафта.

Зоолог прогнозирует, что такое поведение вскоре станет массовым явлением при сохранении двух ключевых факторов — обилия кормовой базы и высокой репродуктивности популяции. Белки демонстрируют удивительную адаптивность, быстро осваивая новые экологические ниши в городской среде. Для жителей такие визиты обычно безопасны — белки не проявляют агрессии к человеку, но эксперты все же рекомендуют наблюдать за ними на расстоянии. Главное — не пытаться кормить или ловить проворных гимнастов, поскольку любое взаимодействие с дикими животными требует осторожности.

Ранее сообщалось, что депутат из Подмосковья заснял необычных собак в зоне СВО.