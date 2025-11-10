Броня для хвостатого спецназа: депутат из Подмосковья заснял необычных собак в зоне СВО

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Роман Тикунов, находившийся в зоне СВО с гуманитарной миссией, зафиксировал уникальные примеры заботы о служебных собаках. Как пишет REGIONS , даже хвостаты на фронте получают должную защиту.

Депутат лично посетил расположение подразделения, где несут службу павловопосадцы, чтобы передать необходимые грузы. Особое впечатление на него произвела продуманная система защиты служебных собак, которые активно используются для различных задач — от охраны периметра до поисковых операций. Животных экипируют бронежилетами и оборудуют для них бронированные укрытия.

Специальные бронежилеты способны защитить животных от осколков и пуль, а укрепленные будки становятся надежным укрытием во время обстрелов. Подобные меры безопасности значительно повышают выживаемость собак при выполнении боевых заданий.

Как отметил Тикунов, такая забота о животных отражает принципиально новый подход к использованию служебных собак в современных боевых условиях. Если раньше защита четвероногих бойцов часто ограничивалась стандартными вольерами, то сейчас для них создают специализированное снаряжение, сопоставимое по уровню защиты с экипировкой военнослужащих.

