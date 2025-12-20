«Белое чудо в пустыне». В Эр-Рияде впервые за 30 лет выпал снег

Беспрецедентное для Саудовской Аравии погодное явление привлекло внимание мировых СМИ. Как сообщает турецкое агентство Anadolu , 18 декабря на северо-западе и в центральных районах королевства, включая столичный Эр-Рияд и его окрестности, выпал снег.

Местные медиа охарактеризовали это как редкое явление, а телеканал Al Arabiya даже назвал событие «историческим», сославшись на данные о том, что подобного не происходило примерно три десятилетия.

Погодной аномалии предшествовали предупреждения метеорологов о резком похолодании. В ряде провинций власти были вынуждены объявить красный и оранжевый уровни опасности из-за угрозы сильных гроз и града.

«В арабских странах наблюдается сильная погодная депрессия, сопровождающаяся похолоданием и проливными дождями, в ряде районов идут снегопады», — говорится в статье.

Таким образом, снегопад в Саудовской Аравии стал частью более масштабного климатического события, затронувшего регион.

