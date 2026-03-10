«Белокожие дети здесь на вес золота». В Аргентине мафия охотится за младенцами россиянок

Фото: [ Комната выписки из роддома мамы с малышом в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ)/Медиасток.рф ]

Криминальный мир Аргентины едва не провернул сделку с «живым товаром» — жертвой едва не стал новорожденный ребенок гражданки РФ. Адвокат Кристиан Рубилар в беседе с РИА Новости поведал шокирующие обстоятельства этого дела.

Выяснилось, что россиянка, иммигрировавшая в Аргентину из Соединенных Штатов, столкнулась с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Оказавшись на улице без крыши над головой и страдая от психического расстройства, она была вовлечена в отношения с представителем бандитского формирования.

«"Лос Монос" – банда из города Росарио... заставила эту женщину рождать вне больницы, потому что они хотели продать ребенка», — дословно приводит агентство слова адвоката.

Рубилар, которому стало известно о готовящемся преступлении, немедленно проинформировал стражей порядка. По его данным, бандиты сознательно не допустили госпитализации роженицы, организовав все в убогом номере отеля, чтобы с первых минут жизни младенца распоряжаться его судьбой.

«Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на черном рынке», — пояснил Рубилар.

Он провел параллель с обычной практикой местного черного рынка усыновления, где фигурируют в основном дети нищенок — представительниц индейских народов или метисок. В сравнении с ними, отметил адвокат, белокожие младенцы «на рынке ценятся не так высоко», что делает их особенно желанной добычей для преступников.

К счастью, благодаря оперативной реакции правоохранительных органов замыслы группировки «Лос Монос» в отношении ребенка гражданки России были пресечены, и малыш не попал на нелегальный рынок.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили вносить данные о беременных только с письменного согласия.