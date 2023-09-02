Белоруссия получила предложение от «Росатома» о сотрудничестве

Как сообщает агентство «РИА Новости» , «Росатом» предложил для Белоруссии программу сотрудничества в области, касающейся атомных проектов. Информацией об этом поделился Станислав Левицкий, являясь директором странового офиса компании в Белоруссии.

Таким образом, была разработана Комплексная программа двустороннего сотрудничества в уже упомянутой сфере. На данный момент ее рассматривают органы власти и ведомства. В рамках этого предполагается последовательная работа с белорусскими коллегами.

Но для того, чтобы успешно реализовать намеченные инициативы, не обойдется без талантливых инженеров, современных ученых и общественной поддержки. Эти задачи уже сейчас решают мероприятия по типу «Фестиваля науки».