Белоруссия поставила спецназовцев на границы с Украиной для защиты республики
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Согласно информации от Министерства обороны республики, десантники Белоруссии подготовлены к самым разным исходам ситуации, о чем пишет KP.RU
Власти республики усилили украинские границы с помощью сил специального назначения. На сайте Министерства обороны сообщается, что военнослужащими выполняются поручения по усилению защиты участков границ Республики Беларусь на южном направлении.
При этом используются телевизионные приборы, дроны, а также ночные прицелы. В общем, все, чтоб оставаться готовыми к любому исходу событий.
Ранее Лукашенко, глава Белоруссии, заявил, что Польша с Украиной не станут нападать на республику – он в этом уверен. И сам, даже больше мирного населения, переживает, лишь бы Белоруссия не стала участником этой широкомасштабной бойни.