Белоруссия поставила спецназовцев на границы с Украиной для защиты республики

Согласно информации от Министерства обороны республики, десантники Белоруссии подготовлены к самым разным исходам ситуации, о чем пишет KP.RU

Власти республики усилили украинские границы с помощью сил специального назначения. На сайте Министерства обороны сообщается, что военнослужащими выполняются поручения по усилению защиты участков границ Республики Беларусь на южном направлении.

При этом используются телевизионные приборы, дроны, а также ночные прицелы. В общем, все, чтоб оставаться готовыми к любому исходу событий.

Ранее Лукашенко, глава Белоруссии, заявил, что Польша с Украиной не станут нападать на республику – он в этом уверен. И сам, даже больше мирного населения, переживает, лишь бы Белоруссия не стала участником этой широкомасштабной бойни.