Белорусская авиакомпания перейдет на российскую систему бронирования билетов

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что из-за перехода на российскую систему «Леонардо» с вечера 1 сентября в приложении и на сайте авиакомпании, как и в офисе продаж, будет невозможно забронировать, купить или обменять билет. Возврат тоже будет временно недоступен. Однако все уже оплаченные услуги будут доступны пассажирам.

В компании подчеркнули, что запланированные на день технических работ рейсы «Белавиа» будут выполняться по расписанию. Регистрация на эти рейсы пройдет без изменений в привычном формате. Справочная служба будет работать в штатном режиме, но во время работ сможет лишь дать ответы на вопросы пассажиров. Планируется, что все работы будут завершены к 2 сентября.