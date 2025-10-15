Белорусская певица раскритиковала девушек, ищущих «папиков»

Известная певица Бьянка резко раскритиковала девушек, которые стремятся к отношениям с состоятельными мужчинами ради материальной выгоды. Артистка считает, что такой выбор свидетельствует о недостатке самоуважения и любви к себе. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на соцсети звезды.

В своем обращении к подписчикам в социальных сетях исполнительница отметила, что регулярно видит в интернете молодых особ, мечтающих о «спонсоре» с миллиардным состоянием. По ее словам, подобные отношения превращают женщину в зависимого человека, а сам богатый партнер часто оказывается совершенно неинтересной личностью.

Бьянка призналась, что никогда не понимала таких устремлений. Она подчеркнула, что для нее как для привлекательной женщины всегда оставалось загадкой, почему некоторые предпочитают финансовую обеспеченность искренним чувствам. Певица добавила, что, несмотря на внимание со стороны многих богатых поклонников, она сама выбирает настоящую влюбленность, даже если она сопровождается переживаниями и страданиями.

