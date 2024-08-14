Белорусские школьники посетили Коломну в рамках культурного обмена

За два выходных дня городской округ Коломна принял 575 детей из Республики Беларусь.

Белорусские школьники приезжают в муниципалитет в рамках культурного обмена по межправительственным соглашениям с республикой.

Традиционно для ребят подготовили разнообразную культурную программу. Гости посетили интерактивное пространство «Перепутье эпох» и музей «Душистыя радости», музейную фабрику пастилы и калачную, экодеревушку и музей-лабораторию «Шелковая фабрика».

Ребят познакомили с образовательными кластерами. Сопровождающие провели для них увлекательную экскурсию по посаду и кремлю. Юные гости из Республики Беларусь поднялись на стену и башни. Ребята были восхищены прогулкой по муниципалитету. Посещение культурных объектов также оставило много положительных эмоций.

«Мне очень понравилось путешествие в Подмосковье! Каждый день для нас проводили интересные образовательные занятия, было очень интересно!» — поделилась впечатлениями одна из школьниц Милана Кулешова.

Подобные экскурсии расширяют кругозор школьников и способствуют дружбе народов.